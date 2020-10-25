"إرثه سيكون أبدياً".. سامسونغ تنعى رئيسها عن عمر 78 عاماً

عملاق عالمي.. كان طريح الفراش منذ إصابته بنوبة قلبيّة 2014

تُوفي رئيس سامسونغ للإلكترونيّات لي كون-هي، الأحد عن 78 عاماً، على ما أعلنت الشركة الكوريّة الجنوبيّة.

وكان لي الذي حوّل المجموعة إلى عملاق اتّصالات عالمي، طريح الفراش منذ إصابته بنوبة قلبيّة عام 2014.

وقالت الشركة في بيان "ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس سامسونغ للإلكترونيّات".

ووفق "سكاي نيوز"، أضافت "الرئيس لي تُوفي في 25 أكتوبر"، مشيرةً إلى أنّه كان محاطاً بأفراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة جاي واي لي.

وتابعت الشركة "الرئيس لي كان صاحب رؤية حقيقية" حوّلَ سامسونغ من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية، مشددة على أن "إرثه سيكون أبدياً".