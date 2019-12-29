أمير منطقة مكة بالنيابة يزور "الشثري" في منزله بالطائف

امتدادًا لعادة ولاة الأمر بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم

زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.

نائب أمير مكة الدكتور سعد بن ناصر الشثري

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 08:26 PM

امتدادًا لعادة ولاة الأمر بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم

أمير منطقة مكة بالنيابة يزور "الشثري" في منزله بالطائف

متعب البقمي

الطائف

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زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.

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نائب أمير مكة الدكتور سعد بن ناصر الشثري

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