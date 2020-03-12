علماء السنة في البحرين يصدرون بيانًا للعالم الإسلامي بشأن "كورونا"

شكروا خادم الحرمين وأشادوا بإجراءات المملكة لحفظ أنفس المسلمين

عبدالله النحيط: أصدر اليوم تجمع علماء السنة في مملكة البحرين، بيانًا موجهًا للعالم الإسلامي بخصوص انتشار فايرس كورونا الجديد، الذي قابلته كل الدول بمجموعة من الاحترازات الصحية والوقائية، وترتب على ذلك إيقاف كافة التجمعات على كل الأصعدة وإغلاق المنافذ الحدودية للسيطرة على الفيروس وإيقاف تفشيه.



وقال البيان: المسلم مأمور بأخذ الأسباب الشرعية والطبية لدفع الأمراض أو تخفيف أثرها، ومن تلك الأسباب الشرعية الإقبال على الله بالطاعات وتجنب المعاصي والمنكرات ورد المظالم إلى أصحابها واللجوء ومداومة الدعوات والصدقات وملازمة التوبة والاستغفار، وأن يتحصن المسلم بالأوراد والأذكار، وأما الوقاية الطبية فينبغي على المسلم أخذ الحيطة والحذر بتعقيم اليدين ووضع الكمامة الطبية إذا لزم الأمر، والمحافظة على النَّظافة الشخصية والتداوي وتجنب مخالطة المرضى، والبعد عن التجمعات لغير حاجة حسب التعليمات الرسمية التي وجه بها ولاة الأمر، لاسيما كبار السن والصغار ومن يعاني من أمراض التنفس أو ضعف المناعة ونحوها.



وأضاف: كلُّ من اشتبه بإصابته بهذا الفيروس يجب عليه التواصل مع الجهات المختصّة في دولته فورًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعليه ـ إضافةً لما سبق ـ أن يمتنع عن مخالطة الناس، ويأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة، وكل من ثبت بأنه مصاب بهذا الفيروس فيجب عليه التعاون التام مع الجهات المختصة، والالتزام بالإجراءات العلاجية التي تقررها الجهة الصحية الرسمية؛ حتى لا يسهم في نقل العدوى لمجتمعه القريب، ويأثم على ذلك أعظم الأثم، كما ينبغي عليه أن يقابل هذا المرض بالصبر والاحتساب، ومراجعة النفس، والإقلاع عن الذنب؛ فالمؤمن في مرضه مأجور، وهو له كفارةٌ من الذنوب.



وأردف البيان: إذا انتشر هذا الفيروس أو تحقَّق بغلبة الظن أنه سينتشر بسبب اجتماعات الناس العامة أو الخاصة، كالتعليم أو المناسبات الاجتماعية أو الرياضية أو غيرها، وكذا التنقلات والسفر؛ فإن لولي الأمر حسب المصلحة العامة ودفعًا للضرر أن يقرر ما يراه مناسبًا من منع أو تقييد لهذه التجمعات أو التنقلات بمقدار ما تُدرأ به المفسدة، ومع أهمية حضور الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد؛ فإن للمسلم أن يترخَّص في التخلُّف عنها، ولا تُعطل شعيرة الأذان في المساجد.



وتابع: يجب على كافة أفراد المجتمع أن يقوموا بما يمليه عليهم ضميرهم ودينهم، وذلك بالتعاون فيما بينهم بالمعروف ومساعدة بعضهم البعض، وأن يلتزموا بجميع التعليمات والتدابير الصادرة من الجهات المختصة، وأن يتلقوا المعلومات من الجهات الرسمية، وألا ينشروا الشَّائعات المغلوطة والأخبار المروعة، كما يحرم على التُّجار وأصحاب المحلات استغلال هذه الظُّروف باحتكار السلع أو رفع أسعارها، وبالأخص الطبية منها والغذائية، وينبغي للطلبة أن يستثمروا فترة تعليق الدراسة بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.



وشكر أعضاء المجلس قادة بلاد المسلمين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين؛ على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة في احتواء الفيروس وحفظ الأرواح وحرصهم على سلامة المسلمين؛ من خلال إغلاق المنافذ والحد من التحركات والتجمعات لحفظ ضرورة من أهم الضرورات الخمس "حفظ النفس"، ولو ترتب على ذلك إغلاق باب العمرة وإيقاف تجمعات العبادات لحد انتشار العدوى.



وقد وقع على هذا البيان مجموعة من العلماء والقضاة ودكاترة الجامعة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن محمود آل محمود القاضي، والشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور نظام محمَّد صالح يعقوبي، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ عصام بن محمد إسحاق العباسي، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، والشيخ الدكتور خالد بن خليفة السعد، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن ضرار الشاعر.