الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة

نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر

أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).

وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

الصين

0

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:14 PM

نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر

الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 2,004

أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).

وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020