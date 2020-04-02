طالب فلبيني يستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع أقنعة حماية للأطباء

تجهيز أكثر من 80 شاشة حماية ويحتفظ بصور لها أثناء استخدامها

استغل طالب في الفلبين وقت فراغه على أفضل ما يكون، وقام بتصنيع العشرات من دروع الوجه البلاستيكية باستخدام طابعته ثلاثية الأبعاد؛ وذلك في مسعى لحماية الأطقم الطبية التي تكافح حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وتمكّن ماركوس تشو (16 عامًا) من تجهيز أكثر من 80 شاشة حماية ويحتفظ بصور لها أثناء استخدامها من قِبَل الأطقم الطبية التي تكافح في الخطوط الأمامية والمعرضة لخطر الإصابة بالفيروس شديد العدوى؛ في ظل النقص المتزايد في أدوات الحماية.

وقال الطالب: "أشعر أنها فرصتي للمساعدة أخيرًا في وضع خطير للغاية حتى ولو على نحو بسيط".

وفي بداية الأمر استخدم "تشو" تصميمًا من مصدر متاح على الإنترنت لتصنيع نظارات وقاية لكنه اكتشف في نهاية الأمر وسيلة لتحسين التصميم، يمكن من خلالها أن يكون الإنتاج أسرع وباستخدام مواد أقل.

وتبرعت عائلته بأقنعة حماية الوجه إلى أربع مستشفيات في العاصمة الفلبينية مانيلا.