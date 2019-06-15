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قال: تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض والخرج وشرق الأفلاج

"الحصيني" يتوقع أمطاراً على هذه المناطق وغباراً متفاوتاً

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من الطائف والباحة وعسير وجازان.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": تتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: الطائف والباحة وعسير وجازان، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض، والخرج، وشرق الأفلاج، مع غبار متفاوت من خفيف إلى متوسط.