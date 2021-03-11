أمير الرياض يسلم مدير تعليم المجمعة درع المركز الأول في خدمة المجتمع

ضمن جائزة "الجامعة" في فرع المؤسسات الحكومية

سلم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مدير تعليم المجمعة، درع المركز الأول لحصول قسم النشاط الطلابي على جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع فرع المؤسسات الحكومية.

وتهدف جائزة جامعة المجمعة إلى دعم المبادرات الهادفة، وتعزيز الجهود المجتمعية لأفراد ومؤسسات مجتمع الجامعة الداخلي والخارجي في المحافظات المشمولة بخدمة الجامعة.