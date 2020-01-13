ملك الأردن يحذر من عودة وصعود "داعش" مجدداً

شدد على أنه يمثل تهديدًا للمنطقة والعالم

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، وصعوده مجددًا في الشرق الأوسط.

وقال الملك عبدالله في مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24" بثت اليوم (الاثنين): "سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس داعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل وفي غرب العراق أيضًا".

وطالب بالتعامل مع عودة ظهور "داعش"، مشددًا إلى أنه هذا يمثل تهديدًا ليس للمنطقة فقط بل أوروبا وبقية العالم.

وذكر العاهل الأردني أن "عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا إدلب في شمال سوريا، وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا أمر علينا جميعًا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020".