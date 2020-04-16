تداعيات أزمة "كورونا" تكلف روسيا نحو 27 مليار دولار

موسكو ومناطق أخرى فرضت عزلاً عامًا لمنع التفشي

كشف وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم (الخميس)، أن بلاده تتجه لإنفاق ما يزيد على تريليوني روبل (26.96 مليار دولار) على برنامجها لمكافحة الأزمة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت "رويترز".

وسجلت روسيا حتى الآن 27 ألفًا و938 حالة إصابة و232 حالة وفيات مرتبطة بفيروس كورونا.

وفرضت موسكو وعدة مناطق أخرى إجراءات عزل عام للحد من التفشي.