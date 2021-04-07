القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات بـ"جزيرة فلوريس"

أعربا عن بالغ التعازي لأسر المتوفين.. راجيَيْن عودة المفقودين سالمين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وراجيًا عودة المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب".