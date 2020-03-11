النصر يضرب الرائد برباعية ويقلص الفارق النقطي مع الهلال

في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قلص النصر الفارق النقطي بينه والمتصدر الهلال إلى 6 نقاط، بعد أن أسقط ضيفه الرائد برباعية مقابل هدف واحد.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والرائد سابعاً بـ 32 نقطة.

ظهر الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين، إلا أن النصر كان الأكثر استحواذاً.

حاول النصر بلوغ مرمى الرائد مبكراً، لكن حدث العكس حيث استفاد لاعب الرائد رائد الغامدي عند الدقيقة الثامنة من كرة مرتدة سريعة، توغل بها داخل الصندوق الأصفر وسدد الكرة أرضية زاحفة من بين أقدام حارس النصر "جونز" كهدف أول.

لم يتأخر النصر كثيراً في تعديل النتيجة، حيث أعاد هداف النصر عبدالرزاق حمدالله فريقه للمباراة بهدف التعادل عند الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

بعد هدف التعديل للنصر بخمس دقائق وتحديداً عند الدقيقة 24 أضاف "جوليانو" الهدف الثاني لفريقه، إثر تسديدة أرضية زاحفه على يمين حارس الرائد "دوخه".

وفي الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء هدفاً للرائد بحجة التسلل وركلة جزاء بحجة الخطأ على جهاد الحسين ( 52, 55)

وعاد الحكم مرة أخرى وألغى هدفاً للرائد عند الدقيقة 82 بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 86 يقتل نور الدين مرابط بقايا الأمل للرائد والعودة للمباراة بإحرازه الهدف الثالث للنصر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع ( 93 ) أضاف النصر الهدف الرابع عن طريق حمدالله ( متصدر الهدافين بـ 18 هدفاً).