"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535190 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8633 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2340 والحالات الحرجة 459 حالة.