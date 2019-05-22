نتائج صادمة والملحدون قادمون .. نسبة المسلمين في تركيا لم تعد 99 %

دراسة تكشف: 4.5 % "لا دينيين" و2.7 % "متشككين" في وجود الخالق

كشف الكاتب الصحفي بجريدة "حريت" أرطغرل أوزكوك؛ عن نتائج دراسة المعتقدات والأديان التي أجرتها شركة "Optimar" للأبحاث في الفترة بين 7 - 14 مايو 2019، قائلاً: "نسبة المسلمين في تركيا لم تعد 99 % كما كانت".

وقال أوزكوك؛ في مقاله بجريدة "حريت"، بحسب ما نقلته، الأربعاء، صحيفة "زمان" التركية: "أمامي دراسة مثيرة جداً للاستغراب. إنها أكبر استطلاع للرأي أجري عقب انتخابات المحليات في 31 مارس، حيث أجرت شركة Optimar للأبحاث استطلاعاً للرأي في الفترة بين 7 - 14 مايو 2019، بمشاركة 3 آلاف و500 شخص في 26 مدينة".

وأوضحت الشركة أن نتائج استطلاع الرأي كانت كالتالي:

89.5 %: أؤمن بوجود الله ووحدانيته.

4.5 %: أعتقد أن هناك خالقاً، ولكن لا أؤمن بالأديان.

2.7 %: غير متأكّد من وجود خالق أو عدمه.

1.7 %: لا أعتقد أن هناك خالقاً.

1.7 %: دون إجابة.

وأوضح أوزكوك؛ أن تلك النتائج تكشف أن نسبة المسلمين في تركيا لم تعد 99 %، كما كانت، وإنما تراجعت إلى 89.5 %، وأن 4.5 % من الأتراك لا دينيين، و2.7 % متشككون في وجود الخالق، و1.7 % ملحدون.

وأشار إلى أن تلك النتائج تعد صادمة، خاصة مع تعميم حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة مدارس الأئمة والخطباء الدينية وجعل مادة التربية الدينية إجبارية في المدارس.

ونقلت وكالة "دويتشه فيله" مطلع العام الجاري، نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة "كوندا" لاستطلاعات الرأي، كشف عن أن عدداً متزايداً من الأتراك يُعدون ملحدين.

وأفاد التقرير بتضاعف عدد الملحدين في تركيا ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية؛ في حين انخفضت نسبة الأتراك الذين يقولون إنهم ينتمون إلى الإسلام من 55 % إلى 51 %، بحسب التقرير.