"المالكي" ملحقًا ثقافيًّا بجمهورية باكستان

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور عصام بن شرف المالكي، ملحقًا ثقافيًّا ورئيسًا للبعثة الثقافية التعليمية بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

ويُعد الدكتور "المالكي"، أستاذ علم الطفيليات المشارك بكلية العلوم في جامعة المجمعة، من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة في التعليم؛ حيث تولى العديد من المهام والمسؤوليات؛ منها تكليفه مديرًا للشؤون الاستشارية بمكتب وكيل الجامعة في مرحلة التأسيس، ووكيلًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية للشؤون التعليمية، وكذلك الإشراف على الإدارات الفنية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ووكيلًا لعمادة القبول والتسجيل، بالإضافة إلى الإشراف العام على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لمدة خمس سنوات متتالية.

وتم تكليفه وكيلًا لكلية العلوم للتطوير والجودة، ثم تكليفه مستشارًا لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومشرفًا عامًّا لإدارة أمانة مجلس الجامعة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من اللجان الفاعلة على مستوى الجامعة، كما تتميز سيرته العلمية بكمّ من الإنتاج العلمي والأبحاث المنشورة، والعديد من الجوائز المحلية والإقليمية، وله العديد من المشاركات في تمثيل الجامعة في الداخل والخارج، بالإضافة لمشاركاته الإعلامية والصحفية؛ حتى تم مؤخرًا تكليفه بسفارة السعودية بباكستان.

ورفع الدكتور "عصام المالكي" شكره وتقديره إلى وزير التعليم على الثقة الغالية، ولنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ورئيس جامعة المجمعة، والأمين العام للملحقيات الثقافية، وللزملاء والزميلات بجامعة المجمعة؛ داعيًا المولى تعالى بالإعانة والتوفيق والسداد في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة الدين ثم المليك والوطن.