كورونا.. "غرفة مكة" تؤجِّل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات حتى إشعار آخر

أعلنت غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".
يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.
مكة المكرمة غرفة مكة تأجيل الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية فيروس كورونا الجديد
استثنت من القرار الأعمال الرئيسة العامة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية
أعلنت غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".
يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.