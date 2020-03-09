كورونا.. "غرفة مكة" تؤجِّل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات حتى إشعار آخر

استثنت من القرار الأعمال الرئيسة العامة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت ‫غرفة مكة المكرمة تأجيل جميع الملتقيات والفعاليات والدورات التدريبية حتى إشعار آخر، ما عدا "الأعمال الرئيسة العامة".

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا.