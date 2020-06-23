أمير الرياض: دراسة مقرات سكن العمالة أسهمت بإيجاد أعلى عدد غرف عزل

اطلع على تقارير لجانها ووجههم بالاستمرار في القيام بمهامه.

اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، والمشكلة في جميع مناطق المملكة، وما تضمنته تلك الإحصائيات.



وأكدت التقارير أن اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح وضع مقرات سكن العمالة في منطقة الرياض حصلت على أعلى إنتاجية من بين اللجان في المناطق الأخرى، وذلك من حيث عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة؛ مما أسهم بإيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.



وقدم أمير المنطقة جميع المشاركين في أعمال اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه اللجان في منطقة الرياض بالاستمرار في القيام بمهامهم.