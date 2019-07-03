مركز صحة 937 ينهي إجراء 256 طلباً للنقل بين المستشفيات

يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي

قام مركز صحة 937 بحجز 54868 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11289 بلاغاً، وأنهى إجراء 256 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت وزارة الصحة أن المركز قَدمَ 45892 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 177009 مكالمات، وبلغ عدد الاستفسارات 64695 استفساراً.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 إحدى أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.