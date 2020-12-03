"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

قالت:  تعمل على تحسين جهاز المناعة وفقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم

أكدت وزارة الصحة اليوم أهمية شرب الكميات الكافية من الماء معددةً فوائد ذلك.

وقال حساب "عش بصحة" التابع للوزارة على "تويتر": صباحكم صحة، لا تنسيك برودة #الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء؛ حيث تعمل على تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل والمساعدة في فقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم.

وزارة الصحة

15

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 11:24 AM

قالت:  تعمل على تحسين جهاز المناعة وفقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,872

أكدت وزارة الصحة اليوم أهمية شرب الكميات الكافية من الماء معددةً فوائد ذلك.

وقال حساب "عش بصحة" التابع للوزارة على "تويتر": صباحكم صحة، لا تنسيك برودة #الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء؛ حيث تعمل على تحسين جهاز المناعة والمساعدة على التفكير بشكل أفضل والمساعدة في فقدان الوزن وتخليص الجسم من السموم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020