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نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17

إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.