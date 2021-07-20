إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.
وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.
نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.
وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.