إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان

نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.

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20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:47 PM

نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17

إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.

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