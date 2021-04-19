الصحة الجزائرية تسجل 163 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بالفيروس بلغ 119805 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فيما تماثَلَ 117 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان للوزارة، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بالفيروس، بلغ 119805 حالات؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83514 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3160 حالة.