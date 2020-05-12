تركيا تسجل 1704 إصابات و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 1704 و53 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141475 والوفيات إلى 3894، جاء ذلك نقلًا عن مصادر إعلامية.
وكشف وزير الصحة التركي عن تعافي 3109 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 98889، مضيفًا أن إصابات كورونا الجديدة ضمن الحدود المتوقعة، وشفاء 70% من مرضى الفيروس.تركيا فيروس كورونا الجديد
خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 141475
أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 1704 و53 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141475 والوفيات إلى 3894، جاء ذلك نقلًا عن مصادر إعلامية.
وكشف وزير الصحة التركي عن تعافي 3109 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 98889، مضيفًا أن إصابات كورونا الجديدة ضمن الحدود المتوقعة، وشفاء 70% من مرضى الفيروس.