جازان.. "الدفاع المدني" يباشر حريقاً في "عثوان الداير"

المحافظات الجبلية شهدت حوادث مشابهة الفترة الماضية

تباشر فرق الدفاع المدني حادثة اندلاع حريق في أحد المواقع بمركز "عثوان" التابع لمحافظة الداير بجازان.

وشهدت المحافظات الجبيلة بشرق منطقة جازان، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عدة حرائق، لعل أهم أسباب انتشارها في هذا الوقت تحديدًا؛ هو جدب الأرض وكثرة الحشائش والأشجار اليابسة، في ظلّ تأخر هطول الأمطار.

الدفاع المدني اندلاع حريق

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 03:19 PM

المحافظات الجبلية شهدت حوادث مشابهة الفترة الماضية

جازان.. "الدفاع المدني" يباشر حريقاً في "عثوان الداير"

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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تباشر فرق الدفاع المدني حادثة اندلاع حريق في أحد المواقع بمركز "عثوان" التابع لمحافظة الداير بجازان.

وشهدت المحافظات الجبيلة بشرق منطقة جازان، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عدة حرائق، لعل أهم أسباب انتشارها في هذا الوقت تحديدًا؛ هو جدب الأرض وكثرة الحشائش والأشجار اليابسة، في ظلّ تأخر هطول الأمطار.

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