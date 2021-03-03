اليوم حتى ليلة الغد.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات الـ 48 ساعة القادمة

قال: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض بمعنى تذبذب في درجات الحرارة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ "48" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.

وقال: الأمطار من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية مع رياح مغبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

4

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442 09:18 AM

قال: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض بمعنى تذبذب في درجات الحرارة

اليوم حتى ليلة الغد.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات الـ 48 ساعة القادمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 7,586

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ "48" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.

وقال: الأمطار من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية مع رياح مغبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021