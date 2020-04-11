جامعة جازان تعلن عن آلية إكمال العملية التعليمية للفصل الحالي

أكدت مراعاتها للظروف الاستثنائية للطلبة في ظل جائحة كورونا

أوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن قرارات وزارة التعليم المتعلقة بإكمال العملية التعليمية وتوحيد آلية الاختبارات للفصل الحالي راعت مصلحة الطلاب، وضمنت أفضل الخيارات لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.

وبين "محرق"، أن جامعة جازان انطلاقًا من توجيهات مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حريصة على تحقيق طلبتها لأفضل النتائج وتجاوز أي معوقات تواجههم بتوفير الأنظمة التعليمية المتطورة، التي تحولت معها الجامعة للتعليم عن بعد، مع ضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وعن الاختبارات والتقييمات، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة أن درجة الأعمال الفصلية ترصد من 80 والنهائية من 20 لكل مقرر من المقررات المسجلة للطالب في النظام الأكاديمي للفصل الثاني (20202) من العام الجامعي 1441هـ، وإتاحة الاعتذار عن مقرر أو أكثر، أو الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون قيود، ولا يحتسب من فرص الاعتذار المتاحة للطالب في المرحلة الأكاديمية، وذلك حتى نهاية دوام الخميس 30/ 8/ 1441هـ.

وأضاف "محرق": أن "الحرمان سيرفع عن جميع الطلبة المسجلين لهذا الفصل 20202، مع تعديل حالة الطالب إلى منتظم، كما وسيتاح للطالب المرفوع عنه الحرمان الاعتذار عن المقرر في حال عدم رغبته في تطبيق عمليات التقويم"

وبخصوص التقديرات والمعدل التراكمي، أكد "محرق" أن اعتماد آلية حساب المعدل التراكمي ستضمن عدم تأثر الطلبة سلباً، وسيتم احتساب المعدل للفصل 20202 لجميع الطلبة وفق التالي:

أولاً: اعتماد الدرجة والتقدير الذي حصل عليه الطالب، إذا كان وزن التقدير في المقرر (أكبر من - أو يساوي) معدله التراكمي للفصل السابق، ويدخل في حساب المعدل التراكمي الجديد للفصل 20202.

ثانيًا: يرصد للطالب تقدير (ناجح بدون درجة) أو (راسب بدون درجة) في المقرر، إذا كان وزن التقدير الذي حصل عليه أقل من المعدل التراكمي للفصل السابق ولا يدخل في حساب معدله التراكمي الجديد.

ثالثًا: المقررات التي يرصد لها غير مكتمل IC يتم التعامل معها من قبل الكليات بعد إكمال متطلبات المقرر في الفصل التالي.

رابعًا: يرصد للطالب الذي ليس له معدل سابق (مثال: الطلبة المقبولون على الفصل 20202 أو من فصول أخرى ولديهم حركات تأجيل أو اعتذار)، التقدير الذي حصل عليه في المقرر في حال حقق درجة النجاح، ويرصد تقدير راسب بدون درجة في حال عدم تحقيقه درجة النجاح.

خامسًا: لا يدخل المعدل التراكمي للفصل الحالي 20202 في احتساب الإنذار الأكاديمي للطلبة الذين يقل معدلهم التراكمي عن 2 .