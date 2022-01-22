مواطن بخميس مشيط يتبرع بكليته لقريبته ويُنهي معاناتها مع المرض

في عملية أجريت بمستشفى القوات المسلحة وتكللت بالنجاح

أنهى مواطن، معاناة إحدى قريباته مع الغسيل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط.

وتبرع المواطن سعيد سالم آل جراد الشهراني بإحدى كليتيه لإحدى قريبته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لقريبته طلباً للأجر وإنهاء لمعاناتها، بعد أن علم أن أشقاء المريضة حاولوا التبرع لها لكن لم تتطابق الفحوصات الطبية المناسبة للتبرع، ليبادر بنفسه ويخضع للفحوصات اللازمة بمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، ليتضح مطابقة المريضة في كافة الأمور التي تتيح التبرع، ويعزم على التبرع في موقف نبيل به صلة للأقارب وتقدير لهم طلبًا للأجر والثواب، ليقوم فريق طبي بعملية زراعة الكلية، التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

وعبَّر عدد من ذويهما عن فخرهم بما قام به "سعيد" تجاه قريبته، ودعوا الله أن يكتب له الأجر والثواب، مقدمين شكرهم للطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مستشفى القوات المسلحة، لما قدمه من تسهيل وتعاون، كان لهما دور كبير في إنجاح العملية بعد توفيق الله.