الأردن: تعامل بكل حزم مع التجمعات غير القانونية

مجلس الوزراء أهاب بالمواطنين النأي بأنفسهم عنها

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون.

وأكد مجلس الوزراء الأردني في بيان له -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وجميع السلوكيات المرافقة لها، وأهاب المجلس بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها.

وأضاف البيان أن الاعتداءات التي وقعت السبت، على بعض رجال الأمن، تمسّ بثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن 4 رجال أمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.