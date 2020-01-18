احذر.. هذه نهاية الأكل أثناء قيادة السيارة

غصة وسعال وخسائر بـ100 ألف يورو

تسبب تناول الطعام في وقوع حادث مروري مروع في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية، أمس الجمعة، وذلك عندما تعرض السائق لغصة تسببت في نوبة سعال انتهت بحادث.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت الشرطة إن الحادث، الذي وقع عند بلدة إنكنباخ-ألسينبورن غربي ألمانيا، أدى إلى سقوط لوحة إعلانات وإلحاق أضرار بسبع سيارات، وقدرت الخسائر بحوالي 100 ألف يورو.



وأضافت الشرطة أن قائد السيارة الأولى (37 عامًا) قال إنه أثناء سيره تعرض لغصة أثناء تناوله للطعام، تسببت في إصابته بنوبة سعال شديدة؛ ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته، وهي سيارة نقل صغيرة.



وبين السائق أن السيارة انحرفت عن الطريق واصطدمت بلوحة إعلانية؛ مما ألحق أضرارًا بأربع سيارات، بينما اصطدمت سيارته هو بثلاث سيارات أخرى، وفقًا لما قالته الشرطة.