"الشؤون الإسلامية" توفر 10 آلاف نسخة من القرآن وترجمته بمعرض جاكرتا

في إطار جهود نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب بجمهورية إندونيسيا، الذي يقام خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من شهر سبتمبر 2019م، أكثر من خمسة آلاف مصحف وأكثر من خمسة آلاف ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

ويعرض جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم انطلاقاً من حرصها ودورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف.

وتهدف مشاركة الشؤون الإسلامية في معرض الكتاب الدولي في إندونيسيا إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر والمراكز العلمية، والعمل على كل ما يخدم العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص.