"الشهري" يبحث عن قائمة الأخضر الأولمبي.. من أجل آسيا

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين، سيتم الكشف عنهما لاحقًا.

ويأتي ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ تحضيرًا لنهائيات آسيا المقبلة.

ويبذل المدير الفني للأخضر الأولمبي "الوطني" سعد الشهري، جهدًا كبيرًا في متابعة مباريات الدوري، من أجل الوقوف على اختيار العناصر في تشكيلة الأخضر.