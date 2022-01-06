134 موظفة لاستقبال قاصدات المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غداً

لمساعدتهن وإرشادهن ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

خصصت الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (١٣٤) موظفة لاستقبال قاصدات المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة يوم غدٍ.

ويتم دخولهن من خلال (١٥) باباً، إضافة إلى (٢٦) موظفة تم توزيعهن بساحات المسجد الحرام على (٩) مواقع هي القطاع الشرقي والغربي وساحة الملك عبدالله -رحمه الله، والمسعى، لمساعدة القاصدات وإرشادهن، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، إن الإدارت التابعة للوكالة تستعد بحزم من الإجراءات الاحترازية بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، وفق معايير تراعي الجودة ومتطلبات خدمة العنصر النسائي التي توفرها الوكالات النسائية بالحرمين الشريفين للقاصدات على مدار العام.

وأكدت "عسيري" أن الإجراءات الوقائية تتمثل في التأكيد على الموظفات العاملات بالمسجد الحرام، بالحرص على اتخاذ الجرعة المعززة "الثالثة" والتقيد بالبروتوكولات الصحية عند تقديم الخدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك وتسخير دوره في توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة مستوفية لكافة المعايير الصحية الموصى بها.

وأشارت بأنه تزامناً مع رفع مستوى الإجراءات الاحترازية فقد كثفت الكوادر النسائية عمليات التعقيم للمصليات النسائية لتصل إلى (١٠) مرات يومياً لكل مصلى ومجمع مواضئ ودورات المياه مستخدمين في ذلك (٢٦) مضخة للتعطير وتعقيم الأسطح والمصليات و(٩٠) لتراً من المعقمات الصديقة للبيئة و (٦٠) لتراً من أجود مواد التعطير، إضافة إلى أجهزة التعقيم اليدوي الموزعة على كافة المجمعات والدورات والمواضئ.

ويشارك ما يزيد عن (١٥٠) موظفة نسائية في توزيع ماء زمزم من خلال (٢٢) موقعاً مجهزاً بعاملات رقابة صحية للتأكد من المعايير الصحية ونظافة الحافظات وقواعدها، كذلك تجويد عمليات التفتيش الأمني النسائي ورد الممنوعات من الدخول عبر (١٥) باباً من أبواب المسجد الحرام، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وعدم وجود أي تجمع، وتنظيم الصفوف وتحقيق التباعد بين الزائرات والحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المصليات النسائية الموجودة في الساحات، إضافة إلى منع التوزيعات العشوائية بشتى أنواعها، وتفعيل مبادرة (حرماً آمناً) التي تركز مخرجاتها على تطبيق الإجراءات الاحترازية على قاصدي المسجد الحرام.

واختتمت "عسيري" حديثها مبينة أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة-حفظهم الله- لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.