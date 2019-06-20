"التحالف": "الدفاع الجوي" يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما "الحوثي" باتجاه جازان

"المالكي": محاولات بائسة ومتكررة من الانقلابيين استهداف المنشآت المدنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد- عند الساعة ( 20:40 ) من مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وفي تصريح تال، أوضح العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت - ولله الحمد - عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم وأسقطت طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات - بحول الله وقوته-، وإننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض

225

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 09:33 PM

"المالكي": محاولات بائسة ومتكررة من الانقلابيين استهداف المنشآت المدنية

"التحالف": "الدفاع الجوي" يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما "الحوثي" باتجاه جازان

مجموعة من المحررين

الرياض

19 20,530

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد- عند الساعة ( 20:40 ) من مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وفي تصريح تال، أوضح العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت - ولله الحمد - عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم وأسقطت طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات - بحول الله وقوته-، وإننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019