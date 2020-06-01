ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 03:28 PM

ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

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ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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