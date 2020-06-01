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ارتفع العدد الإجمالي إلى 7857.. وبلغت الوفيات 115

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.

ووفق رويترز أضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.