بالصور.. "الإسلامية" تناقش رفع كفاءة منسوبي المساجد وتعزيز الأمن الفكري

عبر ورشة عمل "معهد الأئمة والخطباء (الواقع ــ المأمول)" بمشاركة مديري الفروع

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ورشة العمل الافتراضية الأولى التي كانت بعنوان "معهد الأئمة والخطباء (الواقع ــ المأمول)" بحضور وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وبمشاركة مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة.



وناقشت الورشة تأهيل منسوبي المساجد من الناحية المعرفية، ورفع كفاءة منسوبي المساجد من جهة الأداء، وتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي المساجد، ورفع كفاءة برامج المعهد من الناحية الإدارية والإجرائية، وتقديم مبادرات ومقترحات للمعهد في ضوء رسالته لنشر منهج الوسطية والاعتدال.



وبدأت الورشة بكلمة لوكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف الشيخ سليمان بن فهد الخميس، أكد فيها أهمية تطوير للرقي بمهارات منسوبي المساجد والبرامج المقدمة لهم، مشيراً إلى أنها تجسد رسالة الوزارة في العناية بالمعهد الذي يعد منطلقاً لنشر الوسطية والاعتدال لمنسوبي المساجد بالمملكة.



من جانبه تحدث مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف الشيخ عيسى كاملي عن أهداف الورشة التي تأتي ضمن برامج المعهد التطويرية للرقي بالرسالة التي يقدمها منسوبو المساجد للمجتمع، مقدماً الشكر للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر لكافة أعمال وبرامج المعهد.



كما شكر مدير معهد الأئمة كافة مديري فروع الوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد على حرصهم على تفعيل دور المعهد وفق الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة.