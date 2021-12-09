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ارتفاع عدد المنشآت المشمولة من 33 إلى أكثر من 2650 وعدد المشاريع التحسينية 2900

"الجلاجل" يكرم الفائزين بجائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة

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كرم وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الفائزين بجائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة 2021.



وقال الوزير الجلاجل في كلمته خلال حفل توزيع الجائزة الذي أُقيم اليوم الخميس: إنه على مدى 5 سنوات من النمو والتحسين والأثر في برنامج أداء الصحة فقد ارتفع عدد المنشآت المشمولة من 33 إلى أكثر من 2650 منشأة، وبلغ عدد المشاريع التحسينية حوالي 2900 مشروع، مبيناً أنه شارك في هذه المشاريع حوالي 8000 من أبطال الصحة.



وأكد الجلاجل أن هذه المشاريع ساهمت بفضل الله في رفع نسبة المؤشرات الواقعة في النطاقات المتميزة من 50 %إلى 70%، ومنها متوسط مدة الانتظار في الطوارئ إلى التنويم بالعناية المركزة من 14 ساعة إلى 2 ساعتين تقريبًا، لافتًا إلى أن البرنامج قدّم حزمًا من الرعايات والبرامج الوطنية المشتركة النوعية، ومنها قياس إنتاجية الكوادر ومبادرة الاختيار بحكمة.



وأوضح أنه ومع أبطالنا في كل المواقع في مواجهة الجائحة يساهم 1500 بطل من فريق أداء الصحة في المتابعة اليومية لآلاف من نقاط البيانات، وإصدار حوالي 4000 تقرير متابعة حالة ضغط العنايات المركزة خلال الجائحة.



وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي: الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع المستشفيات مستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف، أما الإشادة في هذا الفرع فقد ذهبت لمدينة الملك سعود الطبية.



والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع مراكز الرعاية الصحية الأولية عيادة تطمن في مركز أبو عريش الجنوبي بجازان، فيما ذهبت الإشادة لمركز تطعيم كورونا في الطائف.



أما الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع المراكز الكبرى فقد جاء مركز تطعيم اليمامة بالخرج، والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع المنشآت غير التابعة لوزارة الصحة مستشفى الدارة، أما المشاد به في هذا الفرع فهي مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.



والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار التعافي من كوفيد-19 هي مدينة الملك سعود الطبية، والمشاد به مستشفى الملك خالد في الخرج، والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار تبني الخدمات الجديدة في فرع الطب الاتصالي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والإشادة لمستشفى الدكتور سليمان فقيه.



والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار تبني الخدمات الجديدة في فرع تبني خدمات تطبيق موعد

‏مستشفى السحن بني سعد في الطائف، والإشادة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، المشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع المستشفيات هو مستشفى الملك خالد في نجران.



بينما أعلن عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كفائز في هذا الفرع. الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع مراكز الرعاية الصحية الأولية مركز صحي السعودية في الخرج، والمشاد به هو مركز صحي جنوب الخالدية في حفر الباطن، والمشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع الخدمات المتخصصة هو مستشفى الملك سلمان.



أما الفائز في هذا الفرع فهو مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الجمعيات الصحية الأهلية‏ هي جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية، فيما حصلت على الإشادة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية". والمشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في مبادرة طبيب لكل أسرة ‏مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أما المشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في فرع مبادرة الاختيار بحكمة‏ ‏فهو مستشفى خميس مشيط العام.



وجاء الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في فرع مبادرة دعم وقياس إنتاجية الطبيب‏ مدينة الملك فهد الطبية، كما قدمت الجائزة تقديرها وشكرها لكل من NHS Wales وUK GREEN HALL في المملكة المتحدة في مسار المشاركات الدولية.