مركز التنمية الاجتماعية بمكة يناقش مع الجمعيات الخيرية آليات العمل خلال أزمة كورونا

دراسة كيفية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية

عقد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط اجتماعًا مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخيري خلال أزمة مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتم خلال الاجتماع دراسة آلية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية لضمان عدم حصول أي ازدواجية في العمل.

عُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في مقر جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي وعددٍ من مديري الجمعيات الخيرية.

من جانب آخر، ثمّن مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي جهود مركز التنمية الاجتماعي بمكة المكرمة في متابعة أعمال الجمعيات ودعمهم اللا محدود التي تتلقاه الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وتسخير جميع الإمكانات حتى يتسنى استهداف كل شرائح المجتمع ببرامج نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة.