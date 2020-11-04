سقوط صخرة على مركبة بـ"هدا الطائف" بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

فيديو يظهر قائدها دون إصابة

تسببت الأمطار التي شهدتها الطائف في سقوط صخرة ضخمة على إحدى المركبات من جبل الهدا، وإلحاق أضرار بالغة بها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل "تويتر"، سقوط إحدى الصخور من جبل الهدا، واستقرت على سقف المركبة، فيما ظهر قائدها وهو يقف خارجها دون إصابة.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.