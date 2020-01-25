لانخفاض درجات الحرارة.. "تعليم الرياض" تلغي الاصطفاف الصباحي في المدارس غدًا

أعلنت إدارة تعليم الرياض توجيه قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي.