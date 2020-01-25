لانخفاض درجات الحرارة.. "تعليم الرياض" تلغي الاصطفاف الصباحي في المدارس غدًا

أعلنت إدارة تعليم الرياض توجيه قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي.

الرياض تعليم الرياض تأخير بداية الدراسة موجة باردة

145

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 11:21 PM

لانخفاض درجات الحرارة.. "تعليم الرياض" تلغي الاصطفاف الصباحي في المدارس غدًا

عبدالله البرقاوي

الرياض

9 23,379

أعلنت إدارة تعليم الرياض توجيه قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرياض تعليم الرياض تأخير بداية الدراسة موجة باردة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020