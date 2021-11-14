طيران أديل توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لصيانة المحركات

لتشغيل أسطولها الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200

وقع طيران أديل اليوم اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران لصيانة المحركات التي تُشغل أسطول "أديل" الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200 ، إلى جانب عقود إيجاره.


وتم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية في فعاليات معرض دبي للطيران 2021؛ حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة محركات CFM56-5B ضمن أسطول طيران أديل.

وأوضح مدير العمليات بطيران أديل مايك هويت أن الاتفاقية تؤكد قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسين لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة طيران أديل.

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14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 05:36 PM

لتشغيل أسطولها الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200

طيران أديل توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لصيانة المحركات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وقع طيران أديل اليوم اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران لصيانة المحركات التي تُشغل أسطول "أديل" الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200 ، إلى جانب عقود إيجاره.


وتم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية في فعاليات معرض دبي للطيران 2021؛ حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة محركات CFM56-5B ضمن أسطول طيران أديل.

وأوضح مدير العمليات بطيران أديل مايك هويت أن الاتفاقية تؤكد قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسين لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة طيران أديل.

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