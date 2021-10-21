"كورونا" أنهى حياة نحو 180 ألف عامل صحي خلال 17 شهرًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن ما بين 80 ألفًا و180 ألف عامل صحي قضوا بسبب فيروس كورونا، بين يناير 2020 ومايو من العام الجاري.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، على ضرورة أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.

وأوضح أن بيانات 119 بلدًا تشير إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".