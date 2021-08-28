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أشار إلى تحويل الطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم عند الكيلو ٦٠

"أمن الطرق" ينبّه سالكي طريق "ينبع- جدة" لوجود أعمال إنشائية

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ذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنها تود تنبيه سالكي طريق "ينبع- جدة"، عند الكيلو ٦٠، والعلامة الكيلو مترية ١٠٦٧، بخصوص وجود أعمال إنشائية بالطريق.

وقالت: إن هذه الأعمال الجارية تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم؛ وذلك من خلال إغلاق مسارات الطريق للمتجه من "جدة- ينبع".

وأضافت أنه سيتم تحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من "ينبع- جدة" لمسارين؛ داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر.