جازان تشهد 55 إصابة جديدة بكورونا

العارضة سجلت 13 حالة وصامطة 4

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 7 مدن بالمنطقة، حيث سجلت مدينة جازان 13 والعارضة 13 وأبو عريش 8 وبيش 8 إضافة إلى حالة وفاة، وصبيا 8 وصامطة 4 وفيفاء 1.

فيروس كورونا الجديد

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:12 PM

العارضة سجلت 13 حالة وصامطة 4

جازان تشهد 55 إصابة جديدة بكورونا

محمد المواسي

جازان

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 7 مدن بالمنطقة، حيث سجلت مدينة جازان 13 والعارضة 13 وأبو عريش 8 وبيش 8 إضافة إلى حالة وفاة، وصبيا 8 وصامطة 4 وفيفاء 1.

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فيروس كورونا الجديد

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