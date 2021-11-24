إغلاق الأب الروحي لـ"تيك توك" في 22 فبراير المقبل

أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية

قررت شركة "ريديت" إغلاق تطبيقٍ أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية، ويوصَف بأنه الأب الروحي لتطبيقات مثل "تيك توك"، في 22 فبراير المقبل.

وأوضحت "ريديت"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها قررت إغلاق تطبيق "دبسماش" الشهير للمقاطع المصورة المتحركة القصيرة في 22 فبراير، ولن يكون متاحًا للتنزيل عبر متجريْ "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

وجاء قرار "ريديت" عقب إعلانها الاستحواذ على تطبيق المقاطع القصيرة الأشهر "تيك توك" في ديسمبر 2020، بمقابل مادي لم تكشف عنه.

وتُخلف بتلك الطريق "ريديت" وعدها السابق، بأنها رغم استحواذها على "تيك توك" لن تتخلى عن تطبيق "دبسماش" الشهير، ولن تغلقه على الإطلاق.

وتراجعت شعبية "دبسماش" كثيرًا في السنوات الأخيرة، عقب الشهرة الكبيرة التي حَظِيَ بها، بسبب تطور التطبيقات المنافسة مثل "تيك توك" وغيرها.

وفي المقابل تنوي "ريديت" أن تطرح ميزات فيديو جديدة لتعويض المستخدمين عن اختفاء تطبيق "دبسماش"، والتي تتضمن كاميرا مدمجة بخيارات لتغيير سرعة التسجيل، وتعيين مؤقت، وتحميل المقاطع بالوضع الأفقي أو العمودي وشاشة تحرير جديدة تتيح إضافة ملصقات ورسومات ومقاطع صوتية مختلفة.