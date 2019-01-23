المغرب.. تفكيك خلية مرتبطة بـ"داعش" سعت لتنفيذ عمليات إرهابية

تتكون من 13 عنصرا بينهم معتقلان سابقان

أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الأربعاء)، تفكيك خلية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت "الوزارة" أنهم كانوا ينشطون بكل من: مدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش، ومدن سلا، والدار البيضاء، والمحمدية.

وذكرت أن "المكتب" عثر على أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة، وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة لـ"داعش"، ورسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال.

ولفتت "الوزارة" إلى أن الأبحاث الأولية تؤكد أن المشتبه بهم انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام.