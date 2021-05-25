لمدة 3 أيام.. انخفاض حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء

ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حد ما.

وأضاف: "تكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع القادم إن شاء الله".