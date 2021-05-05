شاهد.. الأجواء الماطرة بالطائف تجذب المواطنين للتنزه والاستمتاع بالطبيعة

هطلت على أجزاء واسعة من المحافظة.. وتراوحت بين خفيفة إلى متوسطة

تصوير: ماجد عسيري: هطلت، مساء اليوم الأربعاء، أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وساعدت هذه الأجواء الماطرة، المواطنين على الخروج، مساء اليوم الأربعاء، للتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية، أثناء هطول الأمطار.