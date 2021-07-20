30 ألف حالة.. الهند تسجل أقل عدد إصابات يومي بكورونا خلال 4 أشهر

بينها 374 وفاة ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس إلى 406130

سجلت الهند اليوم 30093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعد ذلك -وفق ما أفادت به وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء- أقل عدد إصابات يومي بالفيروس في البلد خلال الأشهر الـ4 الأخيرة.

وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الهند بواقع 374 وفاة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد منذ تفشي الجائحة إلى 406130 وفق "رويترز".