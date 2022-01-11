"واتساب" تنوي إزالة وإضافة أيقونات جديدة على قائمة الدردشة لهواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نوايا منصة التراسل الفوري المشفر الأشهر عالميًّا "واتساب"، إحداث تغييرات كبرى في قائمة الدردشة لإصدارها الخاص بهواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتساب" تختبر حاليًا تقنيات جديدة ستغير شكل قائمة الدردشة عبر إصدارها الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون".

وأشار التقرير إلى أن "واتساب" تنوي إزالة "قوائم البث" و"المجموعات الجديدة"، من قائمة الدردشة، وإضافة أيقونات خاصة بهما على جانب القائمة؛ بحيث يسهل على المستخدم إيجادها، وسط الدردشات الشخصية العديدة.

وستضيف "واتساب" أيقونة جديدة ضمن قائمة جهات الاتصال والدردشة، بجانب زر بدء محادثة جديدة أعلى يمين القائمة.

ولم تعلن إدارة "واتساب" بعدُ عن التوقيت الذي تنوي فيه طرح تلك الميزة والتغييرات الجديدة، ولكن وصفتها بأنها ستساعد بصورة كبيرة المستخدمين على إزالة أي تشويش ينتج عن تكاثر الدردشات الجديدة وسط قوائم البث ورسائل المجموعات.

ويتزامن هذا مع التقارير التي أوردت نية "واتساب" طرح تحديث جديد يعرض صورة الملف الشخصي لمرسل الرسالة في الإخطارات، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، لتسهيل التعرف على صاحب الرسالة قبل فتحها على التطبيق.