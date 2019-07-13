استحداث برنامج "راصد" لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

لقاء تعريفي لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية في مطوفي حجاج الدول العربية

أبرز اللقاء التعريفي لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لموسم حج 1440 هـ في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية قيمة وآلية عمل برنامج "نظام راصد" المستحدث العام الحالي لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

شهد اللقاء حضور ومشاركة رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والإدارات.

من جهة أخرى، أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة سيكون له أثر كبير في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عن طريق تشكيل شركات فرعية تقوم هي بالدور التنفيذي لجميع الخدمات.

ولفت "قطان" إلى وجود متابعة دقيقة عن طريق وزارة الحج من خلال شركات تقوم بمتابعة الخدمات في الحج بجانب المواصفات بدقة عالية.

ونبه رؤساء المكاتب إلى ضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلاً بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهامهم بكفاءة عالية.

وشدد نائب رئيس المؤسسة الدكتور المطوف محمد بياري، بدوره على أن العمل في المؤسسة هذا العام سيكون مختلفًا، في ظل تحول المؤسسة لشركات مساهمة والذي سيضع المؤسسة في مقدمة الركب بعد الانتهاء من النواحي التنفيذية، والبدء بالهيكلة الإدارية بشكل متوازٍ.

وأشار الدكتور بياري إلى اعتماد المؤسسة هذا الموسم على عدة مبادرات ستُسهم في تقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن من أبرزها الخيام متعددة الأدوار، بجانب مبادرة الحج الأخضر وهي بادرة على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة، مشيرًا إلى وجود بعض المكاتب التي تم اختيارها لتعمل على هذه المبادرة.

وأفصح نائب رئيس المؤسسة عن استحداث جهاز راصد الميداني، حيث إن الوزارة مهتمة كثيرًا بموضوع المتابعة، ونحن نحاول اللحاق بالوزارة ونتماشى مع التعليمات التي تأتينا وجهاز راصد مكمل لجهاز المتابعة الموجود لدينا.

من جانب آخر، ركز المشرف على البرنامج محمد الخزامي على التعريف بالبرنامج الذي يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الحرام، وذلك من خلال متابعة تطبيق الخطة التشغيلية.

وأوصى "الخزامي" رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة باتخاذ الإجراءات النظامية وفق الدليل الإجرائي الشامل لأعمال الحج، مع التقيد والالتزام بأداء المهام المناطة بكل عضو من أعضاء فريق المكتب بكفاءة وجودة عالية، ودعا المكاتب لأهمية التقيد بقواعد السلامة العامة لضمان حج آمن.

واشتمل اللقاء على مشاركات لرؤساء القطاعات ممثلين بالمطوف فائق مداح المشرف على قطاع مصر والمطوف محمد معاجيني المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر ووحدة عرب الخليج، والمطوف فؤاد بشارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية، والمطوف المهندس ياسر السباعي المشرف على قطاع شمال إفريقيا، حيث شددوا على ضرورة السير وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة التي وضعتها بهدف سلاسة العمل والسيرة وفق منهجية واضحة وصولاً للهدف الأسمى وهو تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام.

وتطرق المشاركون في اللقاء إلى خطط النقل والتصعيد من خلال شرح بعض النقاط المهمة فيها عبر عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف إبراهيم فيلالي.

ولم يقتصر اللقاء على تلك الجوانب، بل اشتمل شرح آلية التقييم والمتابعة بوساطة المشرف على الإدارة المطوف حاتم أبو العلا، فيما تحدث المهندس تركي نتو عن الجوانب التي تخص أنظمة إدارة تقنية المعلومات المطبقة في موسم الحج لضمان عدم الوقوع بالأخطاء.