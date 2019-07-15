من جازان للرياض.. رحالة يبدأ رحلة برية لغرس 1500 شتلة فل

تستمر 5 أيام عبر مركبة وعربة خاصة وتهدف للتعبير عن مشاعر الفخر

ينطلق الرحالة هادي بن أحمد دايلي، في 25 من الشهر الجاري، في رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة.

وتهدف الرحلة إلى التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الوطن ويعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه ومحافظاته.

وتشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.