بريطانيا تسجل 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة

إجمالي الإصابات 10,021,497حالة والوفيات 144,433شخصًا

سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.

0

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 09:59 PM

إجمالي الإصابات 10,021,497حالة والوفيات 144,433شخصًا

بريطانيا تسجل 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

0 38

سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021