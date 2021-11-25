بريطانيا تسجل 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة

إجمالي الإصابات 10,021,497حالة والوفيات 144,433شخصًا

سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.